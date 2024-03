Graines de Géantes sur la scène des Trois Baudets Les Trois Baudets Paris, dimanche 5 mai 2024.

Le dimanche 05 mai 2024

de 16h00 à 16h40

.Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. payant

5 euros.

Dans le cadre de la programmation concert des P’tits Baudets !

Graines de Géantes

Ce sont 5 courts métrages qui mettent à l’honneur des filles.

Des filles géantes à l’écran oui, mais surtout des filles géantes par leurs actions et gestes du quotidien qui font d’elles des filles extraordinaires. Elles se questionnent, elles jouent, elles rêvent, elles s’entraident, elles dansent, elles chantent… elles vivent. Elles se connectent à elle même et aux autres et avec de simples gestes, de simples actions, elles transforment leur réalité « parfois difficile », en contes de fées.

Elles sont géniales et géantes.

L’ici et l’ailleurs seront encore une fois au rdv. Pour accompagner ces 5 courts métrages, David et Serena vont puiser dans leur répertoire de sons, de rythmes et de musiques outre frontières, pour les mélanger à des créations originales où d’autres langues que le français viendront chatouiller les oreilles. Il y a toujours une invitation au voyage dans leur proposition. Laissez vous embarquer !

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018

DR Graines de Geantes