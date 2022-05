Graines de Cuistot Mas de Bruyeres de Montoulieu Montoulieu Catégories d’évènement: Hérault

Graines de Cuistot

Mas de Bruyeres de Montoulieu, Montoulieu.

du vendredi 8 juillet au lundi 22 août à Mas de Bruyeres de Montoulieu

Tu es passionné de cuisine, de pâtisserie, de bons petits plats, … Ce séjour est pour toi ! Apprenti cuistot, tu apprendras à exécuter de délicieuses pâtisseries, de succulents desserts et autres apéritifs ou cocktails. Les fruits frais de l’été permettront de confectionner de savoureuses confitures que tu pourras rapporter chez toi. Tu te familiariseras avec le milieu de la cuisine, les ustensiles et tu choisiras les meilleurs ingrédients pour tes préparations. Comme tout bon chef qui se respecte, tu te déplaceras jusqu’au potager de la colo afin de t’assurer de la fraîcheur de tes produits et tu prendras soin de tes légumes. Futur grand chef, tu seras soumis au grand jury de la colo qui appréciera sûrement cette farandole de saveurs. Petit chef de demain, tu repartiras avec ton carnet de recettes bien rempli (à ne pas mettre entre toutes les mains) et ton tablier ou ta toque de chef. Alors à tes fouets, pâtisse !!! Accessoirement d’autres activités pourront être pratiquées : piscine, canoë, jeux de plein air, veillées, pique-niques.

Mas de Bruyeres de Montoulieu 34190 montoulieu Montoulieu Hérault

