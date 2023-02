Découvertes autour du cuir et de l’art graphique Graines de Couleurs, 29 mars 2023, Romans-sur-Isère.

Découvertes autour du cuir et de l’art graphique 29 mars – 2 avril Graines de Couleurs

Démonstrations et ateliers pratiques en marqueterie et bijouterie de cuir

Graines de Couleurs 22 rue Mathieu de la Drôme 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art venez découvrir le travail du cuir, à travers une technique précise et graphique, peu habituelle dans ce domaine : la marqueterie de cuir. Plus connue dans le domaine du bois ou de la paille, venez découvrir comment un assemblage “parfait” de pièces de cuir (de récupération), découpées à la main, viennent former des décors durables, atypiques, faisant la part belle à la matière et pouvant orner vos bijoux, vos murs ou même vos objets du quotidien.

Mon atelier de création “Graines de Couleurs”, vous ouvre ses portes toute l’année. Mais cette semaine particulièrement, vous pourrez découvrir mon matériel, ma matière première et surtout me voir travailler, tout en en apprenant plus sur la bijouterie, la marqueterie et le monde de l’art et de l’artisanat.

A noter, que je suis également artiste peintre, vous retrouverez donc une partie de mes oeuvres, hors cuir, en boutique.

Programmation du week-end du 1er et 2 avril :

Je vous propose des démonstrations commentées de marqueterie, en sublimant quelques objets du quotidien devant vos yeux (ouvert à tous) ainsi que des ateliers découvertes pour que vous puissiez vous y essayer à votre tour (sur réservation) :

Samedi 1er : Démonstration de marqueterie à partir de 10h00 (réalisation sur table ou sur plateau de service) + Atelier petite marqueterie de 11h30 à 13h00 + Atelier boucles d’oreilles en cuir marquété de 15h à 17h

Dimanche : Démonstration d’art sur toile et/ou marqueterie décorative de 10h à 13h

Puis l’après-midi, retrouvez-moi avec le collectif d’artisans présent au Musée de la Chaussure de Romans sur Isère pour une démonstration publique commentée et peut-être d’autres surprises.

Démonstrations et visite d’atelier ouverts à tous et ateliers pratiques accessibles à partir de 12 ans.

Réservation et infos supplémentaires ateliers : 09 81 46 90 00



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Margaux Morel – Atelier Graines de couleurs – Janoé