**La vie sauvage** **Exposition présentée uniquement les 14 et 15 mai.** Que reste-t-il de « la vie sauvage » dans notre monde technologique ? Tout ce qui n’a pas été maîtrisé, exploité, transformé ou domestiqué par l’Homme. Essayons de repérer dans notre environnement quotidien la présence de cette « vie sauvage ». Elle nous fait peur mais elle nous fascine. Nous voulons à la fois nous en protéger et la sauvegarder, conscients du fait que l’activité humaine réduit de plus en plus son espace vital et conduit à son extinction. C’est en quelque sorte « la part sauvage » qui demeure en nous-mêmes que nous voulons protéger. Cette exposition éphémère présente une trentaine de créations lauréates du concours international Graines d’Artistes du Monde Entier, sur le thème de la vie sauvage (2016), et réalisées par des jeunes du monde entier et âgés de 3 à 25 ans. Organisé annuellement par l’Institut Mondial d’Art de la Jeunesse – Observatoire de l’UNESCO, ce concours a pour objectif de conserver ces créations artistiques dans la mémoire de l’humanité. Organisé depuis 1993, ce concours a permis de collecter près de 120 000 créations provenant de 150 pays répartis sur tout le globe ! Un patrimoine contemporain unique au monde !

Venez découvrir les créations lauréates du concours Graines d’Artistes du Monde Entier organisé par l’Institut Mondial d’Art de la Jeunesse, sur le thème de la vie sauvage.

Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube



