Graines d'Art – Culture Durable – projet artistique et culture sur le Développement Durable à destination des enfants et des adultes. Aix-en-Provence, 6 juillet 2022.

2022-07-06 – 2022-07-06

Ateliers sur l’œuvre de l’Abeille et ses bienfaits pour la biodiversité et concert.



Square Guindon de 14h à 16h30 :

10 ateliers créatifs, artistiques, ludiques et pédagogiques : fagots pour les abeilles sauvages, hôtel à insectes, création d’objets et recyclage, jeu de pollinisation et fabrication de bougies, quiz sur l’abeille et son rôle dans l’environnent et dégustation de miel et + musique acoustique en live et reportage graphique diffusé sur écran (sur réservation)



Amphithéâtre de La Manufacture de 16h 45 à 17h30

Concert de la Cie Fulu Miziki musique « afro-disco-house » aussi punk qu’artisanale jouée sur du matériel de récupération.

« Graines d’Art », est un projet artistique et participatif à destination d’un public familial (à partir de 5 ans). Il propose sous la forme d’ateliers créatifs une sensibilisation à l’environnement et une nouvelle façon de transformer votre quotidien.

bic@mairie-aixenprovence.fr +33 4 42 91 99 19 https://www.lamanufacture-aix.fr/

