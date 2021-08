Graines d’argiles Galerie des arts du feu – Aître Saint-Maclou, 6 août 2021, Rouen.

Graines d’argiles

du vendredi 6 août au dimanche 3 octobre à Galerie des arts du feu – Aître Saint-Maclou

Naturalistes ou interprétées, les sculptures sont constituées d’une matière douce (terre polie patinée) qui donne l’impression d’observer de véritables graines à une échelle proportionnellement inédite. Autour de nous, des milliers de graines. Minuscules, inaperçues, insignifiantes. Ces trésors en puissance contiennent les plus grands arbres, les plus belles fleurs, les plus belles plantes. Presque tous les végétaux de notre planète possèdent des graines, que nous savons précieuses mais que nous ne regardons pas : elles ne sont pas à notre échelle. Trop petites pour qu’on s’émerveille de leur forme. Entretenant un rapport quasi charnel avec la nature, Séverine Cadier explore la thématique des graines depuis plus de 20 ans. L’esthétique est une dimension fondamentale de son travail. L’apparente légèreté de la graine, le rendu subtil des jeux de lumière et de matière sur les différentes textures, la pureté des lignes de la composition traversent sa quête formelle. Par un jeu de modelage et un travail délicat sur l’épiderme de l’œuvre, l’artiste cherche à approcher l’aspect de ces embryons animés par la puissance absolue de la vie. L’exposition invite ainsi à une balade dans le monde finalement peu connu des graines. Les variétés mises en scènes, dont la taille démesurée atteint plusieurs dizaines de centimètres contre quelques millimètres au naturel, troublent les perceptions du visiteur. De même, la transposition minérale de matériaux originairement organiques brouille les repères visuels. Un bouleversement des sens qui nous éveille avec force à la découverte du vivant et à sa préservation.

Entrée gratuite – Accès par la cour de l’Aître Saint-Maclou

Proposée en collaboration avec Séverine Cadier de l’atelier Artgraine (Essonne), l’exposition Graines d’argile présente une quarantaine de céramiques végétales géantes inspirées d’éléments vivants .

Galerie des arts du feu – Aître Saint-Maclou Rue Martainville, Rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime



2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T18:00:00;2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T18:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T18:00:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T18:00:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T18:00:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T18:00:00;2021-08-31T14:00:00 2021-08-31T18:00:00;2021-09-01T10:00:00 2021-09-01T18:00:00;2021-09-02T10:00:00 2021-09-02T18:00:00;2021-09-03T10:00:00 2021-09-03T18:00:00;2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T18:00:00;2021-09-07T14:00:00 2021-09-07T18:00:00;2021-09-08T10:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T18:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T10:00:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T18:00:00