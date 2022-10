PAF – Projet Artistique de la FREC Grainerie, 13 novembre 2022, Balma.

Tarif 5 € / Réservation lanuitducirque.com

Culture

Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma, France Balma Occitanie Métro : ligne A – station Balma-Gramont Sortir côté « parking », puis marcher 400 m sur la rue Saint-Jean (après l’AFPA).Parking : périphérique sortie 15 direction Lavaur. Au 1er rond-point, prendre à droite rue Saint Jean.

05 61 24 33 91 http://la-grainerie.net/ La Grainerie tient son nom du premier lieu où la fabrique des Arts du Cirque a vu le jour. Un ancien hangar de stockage de graines à Balma. Là, en 1997, une trentaine de passionnés, issus pour la plupart de l’Ecole de Cirque du Lido, créent leur espace professionnel et montent la toute première Grainerie.La Grainerie actuelle est installée à Balma-Gramont dans un espace dédié spécifiquement aux Arts du Cirque dans un bâtiment de 3200 m2 au sol, à la façade lumineuse, très haut de plafond. Ici, les professionnels de la fabrique circassienne, peuvent expérimenter, créer, répéter, échanger et présenter leurs spectacles au public. Sept espaces de création accueillent toute l’année différentes compagnies. Une salle de spectacle de 260 places offre la possibilité de présenter des étapes de travail, des spectacles en phase de rodage et des compagnies en tournée. La grande place de l’Itinérance accueille en parallèle plusieurs troupes sous chapiteaux.Le bistrot Au CirqueLe bistrot Au Cirque, ouvert en 2014, propose pour les circassiens comme les gens du quartier une formule à midi réalisée avec des produits frais et de saison.

Cirque

Dans le cadre de La Nuit du Cirque, en partenariat avec le NEUFNEUF FESTIVAL & la FREC – Fédération Régionale des Écoles de Cirque

Restitution de deux sessions de création durant lesquelles des écoles de la FREC se réunissent sous la direction d’une chorégraphe et d’un circassien. Une rencontre entre la danse et le cirque, entre adultes amateurs et professionnels, où les corps et les disciplines se croisent et s’embras(s)ent.

Avec les élèves de la FREC Midi-Pyrénées, Émilie Labédan (Cie La Canine) & Rick Pullford (Cie Les Hommes Sensibles)



