Graine ou le Jardin des saisons – Cie Graines de cailloux Auneuil Auneuil Catégories d’évènement: Auneuil

Oise

Graine ou le Jardin des saisons – Cie Graines de cailloux Auneuil, 18 mai 2022, Auneuil. Graine ou le Jardin des saisons – Cie Graines de cailloux Auneuil

2022-05-18 11:00:00 – 2022-05-18

Auneuil Oise Spectacle atelier de marionnettes, théâtre d’ombres et musique.

Pour les 9 mois à 5 ans. Spectacle atelier de marionnettes, théâtre d’ombres et musique.

Pour les 9 mois à 5 ans. +33 3 44 47 70 23 Spectacle atelier de marionnettes, théâtre d’ombres et musique.

Pour les 9 mois à 5 ans. Libre d’utilisation

Auneuil

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Auneuil, Oise Autres Lieu Auneuil Adresse Ville Auneuil lieuville Auneuil Departement Oise

Auneuil Auneuil Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auneuil/

Graine ou le Jardin des saisons – Cie Graines de cailloux Auneuil 2022-05-18 was last modified: by Graine ou le Jardin des saisons – Cie Graines de cailloux Auneuil Auneuil 18 mai 2022 Auneuil Oise

Auneuil Oise