Médiathèque Louis Aragon, le samedi 7 mai à 10:00

Tu aimes les plantes, les arbres et la verdure ? Alors viens écouter des histoires qui vont te plairent ! **Sur inscription 04 42 80 27 97, dès 5 ans.**

Gratuit, sur inscription

Des lectures sur le thème des plantes avec Martine .

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T10:30:00

