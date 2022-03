Graine d’entrepreneuse, l’événement des futures startupeuses #3 Ada Tech School Paris Catégories d’évènement: île de France

Graine d'entrepreneuse, l'événement des futures startupeuses #3 Ada Tech School, 19 mars 2022, Paris.

de 14h30 à 18h00

gratuit

Graine d’entrepreneuse, c’est l’événement d’empowerment 100% dédié aux filles créé par Worklife en partenariat avec Ada Tech School. Worklife, solution RH d’avantages salariés, s’associe à Ada Tech School, école d’informatique inclusive accessible à toutes et à tous, pour un événement d’empowerment 100% dédié aux filles. Les participantes, âgées de 7 à 12 ans, auront un après-midi pour s’initier à l’entrepreneuriat en créant leur mini startup ! L’événement se déroulera au sein d’Ada Tech School en présence de femmes entrepreneures à succès. Les ateliers marketing, code, design graphique et promotion seront animés par des collaboratrices de Worklife. Déroulé : 1. Idées et création des équipes Les participantes proposent leurs idées (auxquelles elles auront réfléchi en amont) : un nouveau jeu vidéo ? un chatbot pour faciliter les gestes écologiques ? un réseau social pour apprendre à danser ? On vote pour les meilleures idées et on constitue les équipes. 2. Répartition au sein des activités Marketing : mini-étude de marché et concept (quelles questions se poser pour valider son idée ? comment positionner sa marque face à la concurrence, etc.) Design graphique : réfléchir à un logo sur papier puis sur ordinateur Code : création d’un site internet pour sa mini-entreprise Promotion : faire parler de son projet (Instagram, YouTube, flyers pour la cour de récré etc), apprendre à le présenter. 3. Pitch et goûter Les équipes pitchent leurs projets et présentent leur site internet devant un comité d’investisseurs parents. L’après-midi se termine par un goûter bien mérité ! Ada Tech School 28 Rue du Petit Musc Paris 75004 Contact : vera@worklife.io https://www.eventbrite.fr/e/inscription-graine-dentrepreneuse-worklife-x-ada-tech-school-290468427887 Atelier;Enfants

