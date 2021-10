Graine de sportifs OGC Nice, 6 octobre 2021, Nice.

Graine de sportifs

OGC Nice, le mercredi 6 octobre à 16:00

L’objectif de cette action vise à mettre en éveil la responsabilité de chacun face aux discriminations et comprendre, prévenir et encourager le mieux-vivre ensemble. A travers le théâtre interactif, il s’agit d’instaurer le débat et de discuter librement de la violence récurrente, même uniquement verbale, dans le cadre du sport et plus généralement au quotidien autour des thèmes du racisme, de l’antisémitisme, des différences et des ségrégations.

En interne et gratuité

Une action national pour prévenir les discrimination chez les jeunes

OGC Nice 187 bd Jean Luciano,06200 Nice Nice Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T16:00:00 2021-10-06T18:00:00