Graine de son



2022-10-24 – 2022-10-25

EUR 7.5 7.5 L’histoire ? Félicien, un scientifique farfelu et amoureux de la nature accompagne sa dernière création dans sa découverte du monde. Tout juste sortie d’une graine, elle se découvre un corps à tâtonner, à danser et une voix à balbutier, chanter, harmoniser. Elle découvre le monde par les sens et Félicien est là pour la guider.



Pour le plus grand bonheur du public, les deux personnages chantent et dansent le plaisir, célèbrent l’émerveillement et la joie de la découverte du toucher, de l’ouïe, de l’odorat, de la vue et du goût. Ils fêtent le bonheur d’être dans son corps !



Bulles de savon, pop corn, mélodies, parfums… Dans ce spectacle, tous les sens sont sollicités. Venez vivre une expérience sensorielle en famille.



Spectacle sensoriel

Mise en scène : Cie du Renard Bleu

Cie du Renard Bleu

Interprétation : Léa Zatte

Dès 1 an

Offrez-vous une parenthèse enchantée en famille avec le spectacle musical « Graine de son ».

