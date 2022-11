[Loisirs] Ateliers parents-enfants Graine de Soleil à Avranches Saint-Martin-des-Champs Catégories d’évènement: Manche

Saint-Martin-des-Champs

[Loisirs] Ateliers parents-enfants 9 novembre – 14 décembre, les mercredis Graine de Soleil à Avranches

Sur inscription.

Différents thèmes selon la journée. Graine de Soleil à Avranches 31 avenue de Baffé à Saint-Martin-des-Champs

Mercredi 9 novembre : Tout une histoire

Mercredi 16 novembre : Bricolage d’automne

Mercredi 23 novembre : Allez Hop on bouge

Mercredi 30 novembre : Les sens en éveil

Mercredi 7 décembre : Bricolage de Noël

Mercredi 14 décembre : Conte animé de la maison de la petite enfance

2022-11-09T09:30:00+01:00

