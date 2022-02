Graine de P’tit Chef Le Village au Bord de la Mer Espaces Libres, 7 août 2022, Saint-Hilaire-de-Riez.

Graine de P’tit Chef

du dimanche 7 août au samedi 13 août à Le Village au Bord de la Mer Espaces Libres

Tu aimes découvrir des recettes, mélanger les couleurs et jouer avec les saveurs ? ———————————————————————————- Bienvenue à la cuisine du «Village du Bord de Mer» de St Hilaire où tu vas t’essayer à différentes recettes drôles et colorées. Tu pourras exprimer tes talents culinaires à travers l’élaboration et la réalisation de différents plats sucrés et salés. Tu apprendras également à mettre en valeur tes plats en soignant la présentation et la décoration afin de réaliser le «dîner presque parfait» pour l’ensemble du groupe. Pendant le séjour, tu t’amuseras aussi avec tes copains à travers les veillées et grands jeux sur les terrains et espaces aménagés du centre de vacances. Au cours de ta colonie de vacances, nous ferons le plein de sensations lors d’une journée au parc aquatique «Atlantic-Toboggan» avec ses piscines chauffées, ses 8 pistes de toboggans, sa rivière à bouées et sa piscine à vagues. Tu pourras à ton retour à la maison, utiliser ton «book» de recettes… Bref, épater toute ta famille et tes amis ! A ce programme culinaire s’ajouteront des baignades dans l’océan et dans la piscine chauffée et surveillée du centre de vacances.

559 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Village au Bord de la Mer Espaces Libres 25 Avenue de la Pége 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T08:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T20:00:00