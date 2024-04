Graine de Liberté présentation de la coopérative Hadoù ar Frankiz Quai Jean Jaurès Audierne, samedi 20 avril 2024.

Graine de Liberté présentation de la coopérative Hadoù ar Frankiz Quai Jean Jaurès Audierne Finistère

À la base de l’alimentation, il y a les graines ! La rencontre avec les habitants permettra de partager l’objet social de la coopérative la production, la sélection et la multiplication de semences de variétés reproductibles et libres de droit en Bretagne. Graines de Liberté Hadoù ar Frankiz œuvre à la reconnaissance du métier d’artisan semencier, à la valorisation et à la transmission des savoir-faire pour cultiver la biodiversité, co-évoluer avec le vivant, et à la sensibilisation aux enjeux de souveraineté alimentaire, laquelle commence avec les semences. .

Début : 2024-04-20 09:30:00

fin : 2024-04-20 16:30:00

Quai Jean Jaurès Maison de l’Alimentation

Audierne 29770 Finistère Bretagne contact@grainesdeliberte.coop

