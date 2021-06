GRAINE DE JOURNALISTE au pied du Hohlandsbourg Lycée agricole du Pflixbourg, 8 août 2021-8 août 2021, Wintzenheim.

GRAINE DE JOURNALISTE au pied du Hohlandsbourg

du dimanche 8 août au samedi 14 août à Lycée agricole du Pflixbourg

Le lycée du Pflixbourg est un lieu idéal pour vivre des vacances éducatives apprenantes, pour partager des moments conviviaux et ludiques autour d’activités sportives, culturelles, artistiques qui permettent de profiter de la vie en collectivité, de créer du lien social et de faire vivre la mixité. Sa sitation favorise la pratique de nombreuses activités de plein air tout en étant relié par les transports en commun à toute l’agglomération colmarienne. Les jeunes seront hébergés en chambres de 3 ou 4 lits réparties sur un étage avec une salle de bain dans les chambres et les toilettes à l’extrémité de l’étage. Les repas seront livrés sur place et seront pris dans une grande salle de restauration. L’éducation aux médias sera le fil conducteur de cette colo apprenante. Les jeunes découvriront le monde de la radio. Ils créeront leur podcast et travailleront sur les fake news. Ils iront à la rencontre d’un journalise de la presse quotidienne. Ils alimenteront un blog qui sera le porte-voix de leur expression et le lien avec leurs familles. La priorité sera donnée aux jeunes émanant du public cible des colos apprenantes.

540

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Lycée agricole du Pflixbourg 68920 WINTZENHEIM Wintzenheim Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T17:00:00 2021-08-08T23:59:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:59:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T10:00:00