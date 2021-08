Laquenexy Jardins Fruitiers Laquenexy, Moselle Graine de jardinier Jardins Fruitiers Laquenexy Catégories d’évènement: Laquenexy

Moselle

Graine de jardinier Jardins Fruitiers, 18 septembre 2021, Laquenexy. Graine de jardinier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardins Fruitiers

### Venez découvrir les gestes et outils des jardiniers ainsi que les petites bêtes des jardins. Notre médiatrice environnementale invite les enfants à découvrir comment planter une graine ou faire une bouture. Elle les invite aussi à découvrir les petites bêtes des jardins qui sont parfois les alliés du jardinier, mais qui parfois aussi le mettent en rogne !

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laquenexy, Moselle Autres Lieu Jardins Fruitiers Adresse 4 rue Bourger et Perrin, 57530 Laquenexy Ville Laquenexy lieuville Jardins Fruitiers Laquenexy