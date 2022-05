Graine de Contes et le Miel Noir – Festival du Conte

Graine de Contes et le Miel Noir – Festival du Conte, 28 mai 2022, . Graine de Contes et le Miel Noir – Festival du Conte

2022-05-28 – 2022-05-28 EUR Depuis 25 ans, Graine de Contes célèbre le conte tous azimuts, dans les écoles, collèges, lycées, balades contées, fêtes du conte…, en solo ou à plusieurs voix. Aujourd’hui, ils poussent la porte d’un monastère et nous révèlent la (joyeuse) vie que mènent les moines ! Aude Lanciaux, de la compagnie du Miel Noir, écrit, met en scène et joue des spectacles pour le jeune public. Elle nous offre un extrait de sa dernière création : “Les contes de mère Nature”. Mais attention : c’est mère

Nature en personne, qui vient livrer quelques-uns de ses petits secrets de fabrication… Depuis 25 ans, Graine de Contes célèbre le conte tous azimuts, dans les écoles, collèges, lycées, balades contées, fêtes du conte…, en solo ou à plusieurs voix. Depuis 25 ans, Graine de Contes célèbre le conte tous azimuts, dans les écoles, collèges, lycées, balades contées, fêtes du conte…, en solo ou à plusieurs voix. Aujourd’hui, ils poussent la porte d’un monastère et nous révèlent la (joyeuse) vie que mènent les moines ! Aude Lanciaux, de la compagnie du Miel Noir, écrit, met en scène et joue des spectacles pour le jeune public. Elle nous offre un extrait de sa dernière création : “Les contes de mère Nature”. Mais attention : c’est mère

Nature en personne, qui vient livrer quelques-uns de ses petits secrets de fabrication… dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville