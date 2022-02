Graine de choc ! Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

_Graine de choc !_ est une nouvelle création de deux musiciennes, poly-instrumentistes, auteures, compositrices. Ces deux jeunes artistes talentueuses vous convient à entrer dans leur univers chocolaté ! Venez vous régaler d’une bonne dose de cacao, des voix, des percussions corporelles, encore un peu de cacao… des instruments, des rires…. Agitez, secouez… Servir frais, bien frappé ! Spectacle à partir de 3 ans. Spectacle gratuit (on fait passer le chapeau pour soutenir la programmation de l'(H)amac). Réservation au 06 80 59 53 70 ou [[amac.lailly@gmail.com](mailto:amac.lailly@gmail.com)](mailto:amac.lailly@gmail.com) —————— Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée. —————— Spectacle proposé par l'(H)amac.

