Paris Collège des Bernardins Paris GRAINE D’ARTISTE Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

GRAINE D’ARTISTE Collège des Bernardins, 24 novembre 2021, Paris. GRAINE D’ARTISTE

Collège des Bernardins, le mercredi 24 novembre à 15:00

Un atelier autour de l’exposition « Time lapses Us », en compagnie de l’artiste Vincent Chevillon, pour une rencontre magique avec les enfants et une plongée au cœur des œuvres ! Programme à venir Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/graine-dartiste-202122 Le Jeune public au Collège des Bernardins. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris lieuville Collège des Bernardins Paris