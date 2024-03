GRAIN La Manufacture Chanson Paris, mercredi 24 avril 2024.

GRAIN Seule sur scène, clavier, guitare et boîte à musique autour de sa voix, Grain livre ses histoires comme dans un journal intime et invite à son univers électro-acoustique à dominante pop mélancolique. Mercredi 24 avril, 20h30 La Manufacture Chanson réservation sur la billetterie Manufacture Chanson — tarifs 16€/13€/11€/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T20:30:00+02:00 – 2024-04-24T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T20:30:00+02:00 – 2024-04-24T22:00:00+02:00

Seule sur scène, clavier, guitare et boîte à musique à proximité de sa voix, Grain propose son univers électro-acoustique à dominante pop mélancolique.

Pour la sortie de son premier EP La flaque, Grain invite au voyage de ses textes personnels et actuels. Des plus lumineux aux plus orageux, comme dans un journal intime.

Sa musique révèle une sensibilité à fleur de peau déversée avec simplicité et sincérité. Ça sonne le poétique, le brut, l’intime.

« J’suis tombée dans une flaque, jamais trouvé ça chic

J’m’imaginais un lac, un océan magique »

Un spectacle immersif où la couleur des saisons y est saisissable. Une averse ferait-elle place à un soleil ardent ?

Instagram : https://www.instagram.com/grain_musique

Facebook : https://www.facebook.com/grainmusique

https://www.youtube.com/@grain_musique

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/

« , « type »: « rich », « title »: « grain_musique », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/nTznyAUqXGVPWIDoymTHNGMatgNjBleXgpM_Lj66_lzyDO2MB3gNM-LzvCuUS59KXUFN3lu3ng=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCK0nqdJcfDYLQS7p7pOSVCg », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@grain_musique »}]

Paris concert

Grain