Séné Repair Café de Séné Grain de Sel Séné, 21 octobre 2023, Séné. Repair Café de Séné Samedi 21 octobre, 14h00 Grain de Sel Les visiteurs apportent leurs objets endommagés et se mettent à l’œuvre, seuls ou avec l’aide des experts présents. Objets possibles : vêtements, couture, petit électroménager, bijoux, bicyclettes, ustensiles, jouets, matériel informatique. Vous avez un vêtement trop grand ?

Un PC qui ne Windows plus et qui Linuxerai bien ?

Une radio muette ?

Un outil qui ne coupe plus ?

Un grille-pain grillé ?

Une veste déchirée ?

Une machine à coudre qui a perdu le fil ?

Un aspirateur asthmatique ?

Une lampe qui n’éclaire plus ? etc… Amenez vos appareils domestiques en rade, aspirateurs, cafetières, machines à coudre, bouilloires, ordinateurs portables, ou bien des vêtements, des sacs ou autres pour ne pas les jeter !

https://www.repaircafe.org/fr/cafe/repair-cafe-sene/ Grain de Sel 5 ter rue des Écoles 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne 02 97 67 56 70

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Grain de Sel, Séné Détails Catégories d'Évènement: Morbihan, Séné Lieu Grain de Sel Adresse 5 ter rue des Écoles 56860 Séné Ville Séné

