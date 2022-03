Graffiti et lumières au Château Guillaume le Conquérant de Falaise. Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

Falaise

Graffiti et lumières au Château Guillaume le Conquérant de Falaise. Falaise, 21 mai 2022, Falaise. Graffiti et lumières au Château Guillaume le Conquérant de Falaise. Falaise

2022-05-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-21 23:00:00 23:00:00

Falaise Calvados Falaise Au programme : visite libre à la lampe torche et à la lampe frontale dans les donjons et les tours d’enceinte pour partir à la découverte des graffitis. Un livret de visite de 4 pages au format A5 est remis aux visiteurs pour les guider vers les graffitis. Au programme : visite libre à la lampe torche et à la lampe frontale dans les donjons et les tours d’enceinte pour partir à la découverte des graffitis. Un livret de visite de 4 pages au format A5 est remis aux visiteurs pour les guider vers les… chateauaccueil@falaise.fr +33 2 31 41 61 44 https://www.chateau-guillaume-leconquerant.fr/ Au programme : visite libre à la lampe torche et à la lampe frontale dans les donjons et les tours d’enceinte pour partir à la découverte des graffitis. Un livret de visite de 4 pages au format A5 est remis aux visiteurs pour les guider vers les graffitis. Falaise

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Falaise Autres Lieu Falaise Adresse Ville Falaise lieuville Falaise Departement Calvados

Falaise Falaise Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/falaise/

Graffiti et lumières au Château Guillaume le Conquérant de Falaise. Falaise 2022-05-21 was last modified: by Graffiti et lumières au Château Guillaume le Conquérant de Falaise. Falaise Falaise 21 mai 2022 Calvados falaise

Falaise Calvados