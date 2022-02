GraffiDanse ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE, 12 février 2022, Auterive.

GraffiDanse

du samedi 12 février au dimanche 13 février à ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE

C’est dans l’idée de confronter le monde du graphisme à celui du mouvement qu’est né le projet **GraffiDanse**. Les interventions proposées permettront d’initier les novices à un art nouveau à travers des séances théoriques et pratiques (esquisses sur papier, toiles personnalisées, fresques sur toiles). Le stage abordera également **diverses techniques de la danse Hip-Hop à travers un travail sur la respiration, le rapport au sol et le processus du mouvement.** **Modalités :** * ouvert à partir de **10 ans** jusqu’à **18 ans** * participation aux **2 journées** * **inscription nécessaire** auprès du secrétariat par mail ou par téléphone (attention places limitées) * **tarifs** : gratuit pour les élèves d’Isadora – 15 € pour les autres * **horaires** : samedi 10h – 12h et 14h – 16h et dimanche 10h – 12h et 14h – 16h. * **pass sanitaire** (12 – 16 ans) et **pass vaccinal** (16 – 18 ans).

Sur inscription par mail ou téléphone.

STAGE : C’est dans l’idée de confronter le monde du graphisme à celui du mouvement qu’est né le projet GraffiDanse.

ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 14 route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T12:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T16:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T12:00:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T16:00:00