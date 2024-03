Graff & Sport aventure Base de loisir nature de Pont Caffino Château-Thébaud, lundi 8 juillet 2024.

Graff & Sport aventure dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 14 juillet Base de loisir nature de Pont Caffino 510€ sur Place et 540€ au départ de Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T15:30:00+02:00 – 2024-07-08T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-14T09:00:00+02:00 – 2024-07-14T12:30:00+02:00

Prépare-toi pour une expérience de vacances exceptionnelle à la Base Loisir Nature de Pont Caffino et à Nantes. Ce séjour t’offre une opportunité de t’initier au street art durant 3 jours en compagnie d’un street artiste nantais reconnu.

Plus que le maniement des bombes de peinture tu t’approprieras cette culture au travers d’une déambulation dans la ville. Tu découvriras cet art urbain qui nous entoure au quotidien. Tu pourras t’inspirer de tes artistes préférés pour réaliser tes croquis avant de laisser « ta trace ». ET OUI ! Tu réaliseras une fresque collectivement sur le mur de l’Aroéven, à Nantes. En plus de ton immersion dans la culture urbaine, tu auras l’occasion de t’essayer à l’escalade, de vivre l’adrénaline de la tyrolienne, de pagayer en kayak sur les eaux tranquilles de la Maine, et d’améliorer tes compétences au tir à l’arc. Mais ce n’est pas tout ! Nous t’emmènerons également découvrir ou redécouvrir la ville de Nantes. L’occasion de faire un tour de carrousel ou d’éléphant aux Machines de l’île, une expérience unique et magique. Ce séjour dynamique mêle sport, nature, détente, découverte, et une immersion artistique que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Ne manque pas cette opportunité unique !

Base de loisir nature de Pont Caffino Pont Caffino Château-Thébaud 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire

