Mentir lo mínimo Gradins, 2 avril 2023, Villeurbanne.

Par la compagnie Altagama

Gradins 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charmettes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Aussi drôle qu’attachant, Mentir lo mínimo cherche à se débarrasser de tout ce qui n’est pas nécessaire et parle du voyage de trois corps sur la scène : la femme, l’homme et le vélo, invités à se débarrasser de leurs propres épaisseurs pour arriver avec une grâce et un talent à couper le souffle, à l’essentiel.

Compagnie Alta Gama

Interprètes : Alejo Gamboa et Amanda Delgado

Mise en scène : Alejo Gamboa

Œil extérieur : Vincent Gomez

Regard technique : Fréderic Perrin

Costumière : Pilar Aguilar

Musique: Pere Vilaplana

Avec le soutien de :

Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73)

Formalisation de projet – Esacto’Lido – École supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie (31)

Festival Trapezi, Reus (ES)

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, OSIC (ES)

Festival Mirabilia, International Circus et Performing Arts Festival – Fossano (IT)

La Central del Circ, Barcelona (ES)

Ex convento Santa Croce di Tuscania – Borgo Velino (IT)

Ondadurto Teatro, Roma (IT)

Performing Lands, Residenze multidisciplinare de la Regione Lazio (IT)



©Foto en escena