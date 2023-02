Phasmes Gradins Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Phasmes Gradins, 1 avril 2023, Villeurbanne. Phasmes 1 et 2 avril Gradins Par la compagnie Libertivore handicap auditif hi Gradins 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charmettes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Animal, minéral ou végétal ? C’est une mystérieuse créature qui nous fait face. Elle va muter, se déployer, interagir avec son environnement. Le talentueux duo de circassiens fait naître des figures, tels des phasmes sans queue ni tête… Ce spectacle puise dans le langage acrobatique développé autour d’un corps matière, malléable et métamorphosable, pour sonder la place de l’homme dans la nature. __________ Compagnie Libertivore Chorégraphie : Fanny Soriano

Interprétation et collaboration : Vincent Brière et Voleak Ung

Collaborateurs artistiques : Mathilde Monfreux et Damien Fournier

Musique : Thomas Barrière

Lumière : Cyril Leclerc

Costumes : Sandrine Rozier

Production : Compagnie Libertivore

Coproductions : Archaos Pôle National Cirque Méditerranée, Marseille/Le Merlan scène nationale de Marseille/Le théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud/Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai, Marseille. Avec le soutien de :

Ce projet a obtenu une bourse d’aide à la création artistique locale de la ville d’Aubagne ainsi que l’aide à la production dramatique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a également reçu le soutien du département des Bouches-du-Rhône – centre départemental de création en résidence ainsi que celui de la région Grand Est et du Centre National des Arts du Cirque. Fanny Soriano est artiste associée au Théâtre Jean Lurçat, Scène nationale d’Aubusson.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:30:00+02:00

2023-04-02T12:00:00+02:00 ©Joseph Banderet

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Gradins Adresse 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charmettes Ville Villeurbanne lieuville Gradins Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Gradins Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Phasmes Gradins 2023-04-01 was last modified: by Phasmes Gradins Gradins 1 avril 2023 Gradins Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon