În curtea Bisericii „Izvorul Tămăduirii – Mavrogheni » sunt înmormântate personalități ale Bisericii și ale neamului românesc, precum: Ion Heliade Rădulescu (Scriitor, filolog, om politic român, membru fondator al Academiei Române și primul său președinte (1867-870), Ion Heliade-Rădulescu a fost una din cele mai importante personalități ale culturii române pașoptiste.), Horia Mihai Bernea (A fost un remarcabil pictor, membru al Comisiei Monumentelor Istorice, al grupului de la Poiana Mărului (unul din fenomenele marcante ale artei românești postbelice), membru al grupului „Prolog", având numeroase expoziții în țară și în străinătate.), Moise Nicoară (Jurist, profesor, traducător, scriitor și important luptător pentru drepturile românilor din Banat și Crișana), Constantin Mihail Șuțu (fiul domnitorului Moldovei Mihail al II-lea Șuțu

absolvent al Școlii Navale de la Brest, a participat la mai multe lupte navale ale vremii, printre care și celebra bătălie de la San Juan de Ulua, o insulă mexicană în rada portului Veracruz (1838), sub steagul marinei militare franceze. Și-a continuat apoi cariera în cadrul Marinei regale a Greciei, unde a avut rangul de căpitan de fregată și a fost decorat cu ordinul „Mântuitorul"), Boierii Filipești (În mormântul colectiv al boierilor Filipești, care se află în partea de răsărit a Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni, își dorm somnul de veci mai mulți membri ai acestei vechi familii boierești, descendenți ai marelui logofăt Pană Filipescu și ai fiului acestuia cronicarul Constantin Filipescu).

de asemenea, în curtea Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni

