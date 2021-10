Week-end de la BD Salle du solarium, 6 novembre 2021 10:00, Gradignan.

6 – 26 novembre Sur place Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire

Le prochain festival « Week-end de la BD » se tiendra les 6 et 7 novembre 2021 à la salle du Solarium de Gradignan. Les amateurs de BD pourront, entre autre, y rencontrer une trentaine d’auteurs.

L’association PHYLACTERE organise sa 15e édition du Week-end de la BD à Gradignan, les 6 et 7 novembre 2021, un salon convivial qui ravit toutes les générations.

Auteurs, expositions, stands, animation, buvette et food-truck.

Dédicaces les samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Listes des auteurs présents : Miss PRICKLY (Animal Jack, A cheval ou Mortelle Adèle T1 à 7), DAV (Les As de la Jungle), Lise GARCON et Amélie SARN (Rose & Crow), Les adultes CRISSE (Atalante, Luuna), Alain QUEREIX (Alpha et IRS), Thierry GIOUX et Nuria SAYAGO (Hauteville House), Jean-Marc KRINGS (Passepeur),Marc WASTERLAIN (Jeanette Pointue), Xulia VICENTE (Elisa Y Marcela), Sarah BELMAS (Lever l’ancre), Emmanuel DESPUJOL (Sideshow), Paul DROUIN et LORIEN (Les Géants), Khaled Afif (Time Lost), Denis LAPIERRE (Châtaigne), Philippe LOIRAT (Les Flingueurs), Sam MENETRIER (Malenfer), Christian PATY alias DZACK (Le Pré derrière l’église), Maria-Paz (Contes & Rock ‘N Roll), SANDRO (Lewis & Clark), SHONG (Airsoft Tim), TURF (La Nef des fous), H-TONTON (Paul et Pauline), Edmond TOURRIOL (Z united), VISANT (Kupoilu).

Salle du solarium chemin du solarium 33170 Gradignan Gironde

samedi 6 novembre – 10h00 à 10h30

dimanche 7 novembre – 10h00 à 10h30

vendredi 26 novembre – 12h30 à 13h00

vendredi 26 novembre – 13h00 à 13h30