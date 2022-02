RAMASSAGE DECHETS FORET GRADIGNAN, CONNEXION AVEC LA NATURE ET ENERGIES Parc Cotor Laburthe Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

RAMASSAGE DECHETS FORET GRADIGNAN, CONNEXION AVEC LA NATURE ET ENERGIES Parc Cotor Laburthe, 18 mars 2022 14:00, Gradignan. Vendredi 18 mars, 14h00 Sur place Libre, sur inscription si possible pour déterminer le nombre de participants. Je vais prévoir des sacs pour le ramassage, et une vingtaine de gants. Vous pouvez amener vos gants de jardinage, notamment pour les enfants. Tout le monde peut participer. https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-gradignan-3/, orgonitespourlavie@free.fr, 0687454114 Ramassage de déchets dans la nature, connexion avec les arbres, les énergies. Agir pour sauver la nature de l’impact des déchets, et en même temps profiter de ce moment pour s’ancrer à la terre. J’organise le vendredi 18 mars prochain une après-midi de sensibilisation à la protection de la nature pour nettoyer cet environnement des déchets qui jonchent le sol mais aussi je vous montrerai comment communiquer avec les arbres, ressentir les énergies et recevoir des soins.. Je suis géobiologue et mon activité est basée sur le bien-être, les énergies. Alors faites passer le message autour de vous. Je fournirai des gants et sacs, mais si vous avez ce qu’il faut, ce sera très bien. Le rendez-vous est à 14h00 à côté du château Lahourneau, 45 route de Canéjan à Gradignan. Le chateau est actuellement sous l’emprise d’un promoteur immobilier avec construction de logements… donc ça ne passe pas inaperçu.

Il y a une très belle ballade à faire dans la forêt. Ce sera aussi un moment de partages, de convivialité, bienveillance, positivité etr mener à bien cette démarche à petite échelle pour notre planète. Cette initiative se renouvellera régulièrement pour inciter de plus en plus de personnes à faire des gestes individuels et prendre conscience de l’impact des déchets industriels sur notre vie. Parc Cotor Laburthe 45 route de Canéjan, 33170 GRADIGNAN 33170 Gradignan Gironde vendredi 18 mars – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Gironde, Gradignan Autres Lieu Parc Cotor Laburthe Adresse 45 route de Canéjan, 33170 GRADIGNAN Ville Gradignan Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Parc Cotor Laburthe Gradignan Departement Gironde

