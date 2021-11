Gradignan musée de Sonneville, Prieuré de Cayak Gironde, Gradignan la BD s’expose au musée musée de Sonneville, Prieuré de Cayak Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Gradignan

la BD s’expose au musée musée de Sonneville, Prieuré de Cayak, 14 novembre 2021 14:00, Gradignan. 14 – 28 novembre Sur place Entrée libre bd-phylactere@hotmail.fr, https://www.facebook.com/bd.gradignan.1 Exposition de dessins originaux de BD Après le Week-end de la BD, RDV au musée de Sonneville à Gradignan. Grâce à un partenariat avec l’association Phylactère, la ville propose l’exposition de planches originales des artistes : Alain Queireix, Christian Paty, Emmanuel Despujol, H.Tonton, Philippe Loirat et Xulia Vicente. Prieuré de Cayak, les vendredis, samedis et dimanche de 14 à 18h, jusqu’au 28 novembre. musée de Sonneville, Prieuré de Cayak 1 Rue de Chartrèze, 33170 Gradignan 33170 Gradignan Gironde dimanche 14 novembre – 14h00 à 18h30

vendredi 19 novembre – 14h00 à 19h00

samedi 20 novembre – 14h00 à 19h00

dimanche 21 novembre – 14h00 à 19h00

vendredi 26 novembre – 14h00 à 19h00

samedi 27 novembre – 14h00 à 19h00

dimanche 28 novembre – 14h00 à 19h00

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Gironde, Gradignan Autres Lieu musée de Sonneville, Prieuré de Cayak Adresse 1 Rue de Chartrèze, 33170 Gradignan Ville Gradignan lieuville musée de Sonneville, Prieuré de Cayak Gradignan