Concerts aux confins du monde

Véritables signatures de l’Été métropolitain depuis sa création, les Inédits parent de leurs concerts envoûtants six écrins de l’agglomération et offrent des moments privilégiés d’écoute dans l’incroyable richesse de destinations musicales délicieusement dépaysantes.

CAROLINA KATÚN

Révélée en 2018 avec un premier album salué par la critique Al Silencio, et accueillie en 2021 par l’Été métropolitain, la chanteuse mexicano-suisse Carolina Katún est de retour avec un nouvel opus, Ritmos de tu ser. Accompagnée de Pierre Perchaud à la guitare, Laura Caronni au violoncelle et Arthur Alard aux percussions, sa voix intense explore un univers à la fois poétique et poignant, résolument engagé, à travers des compositions aussi puissantes que délicates. Tantôt lyrique ou minimaliste, toujours atypique, la chanteuse déploie ses mélodies sur des arrangements subtils et des textes profonds.

Photo : Mehdi Benkler

☀️ MARDI 01.08 À 20H suivi d’un échange convivial avec l’artiste

☀️ GRADIGNAN Musée de la Vigne et du vin, 238 cours du Maréchal de Gaulle 33170 Gradignan

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 1H30 environ

☀️ GRATUIT sans réservation

Dès 18h accès gratuit au Musée. Dégustation de vin et petite restauration payante (par chèque ou espèces)

En cas d’intempéries ou de canicule, concert déplacé au Théâtre des 4 Saisons (parc de Mandavit, allée de Pfungstadt) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur Carolina Katún

Extrait de l’univers de Carolina Katún

https://www.youtube.com/watch?v=egxfuVHszaY

L’association Musiques de nuit est en charge du développement artistique et de la programmation du Rocher de Palmer. Elle expérimente depuis 1980 des pratiques culturelles enrichissantes et audacieuses sur le territoire des Hauts de Garonne, en étroite collaboration avec les élus, les habitants et les professionnels. Cet ancrage territorial se pérennise avec l’avènement du Rocher de Palmer depuis l’automne 2010, la dimension des projets menés dépassant le simple rayonnement local avec la mise en place de projets interrégionaux et interdisciplinaires et une volonté d’extension nationale et internationale.

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

