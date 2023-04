Découverte du patrimoine naturel et architectural + lancement d’un livre sur l’autisme par crowdfunding (JOURNAL D’UN #ASPERGER…) Mairie Gradignan Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

Gradignan

Découverte du patrimoine naturel et architectural + lancement d’un livre sur l’autisme par crowdfunding (JOURNAL D’UN #ASPERGER…) Mairie Gradignan, 23 avril 2023 14:00, Gradignan. Balade découverte du patrimoine naturel et architectural dans 2 parcs (Gironde) + lancement d’un livre sur l’autisme par crowdfunding (JOURNAL D’UN ASPERGER : UN AN DANS MA BULLE DE VERRE) Dimanche 23 avril, 14h00 1 1) PARC DE LAURENZANE (TBM ligne 10 descendre à Rochefort, puis 7 minutes de marche à pied). Collection de sculptures de Danièle Bigata, serre-volière remarquable (1878), château, ancien vivier en fer à cheval, passerelle, fontaines en rocaille, arboretum d’arbres bicentenaires.

2) Puis PARC RENE CANIVENC : animaux de la ferme en voie de disparition, collection de faisans, cervidés, wallabies de Benett, émeus d’Australie, vestiges de lavoir et de cressonnière, moulin et circulation complexe de l’eau à proximité, maison de maître landaise, plantes de la ripisylve, sculptures de Marc Vernier… et longue tyrolienne !

3) En ce mois de l’autisme (avril), le pianiste-autiste gradignanais présentera le crowdfunding pour son enfant de papier : un livre intitulé « JOURNAL D’UN ASPERGER : UN AN DANS MA BULLE DE VERRE ».

De belles contreparties en échange de votre soutien (à partir de 3 €). Jetez un coup d’oeil sur ce lien :

https://kisskissbankbank.com/fr/projects/journal-d-un-asperger-un-an-dans-ma-bulle-de-verre/preview

Participez et partagez. Merci. Mairie Gradignan Allée Gaston Rodriguès Gradignan Laurenzane Gradignan 33170 Gironde

Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Gironde, Gradignan Autres Lieu Mairie Gradignan Adresse Allée Gaston Rodriguès Gradignan Ville Gradignan Departement Gironde Lieu Ville Mairie Gradignan Gradignan

Mairie Gradignan Gradignan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gradignan/

Découverte du patrimoine naturel et architectural + lancement d’un livre sur l’autisme par crowdfunding (JOURNAL D’UN #ASPERGER…) Mairie Gradignan 2023-04-23 was last modified: by Découverte du patrimoine naturel et architectural + lancement d’un livre sur l’autisme par crowdfunding (JOURNAL D’UN #ASPERGER…) Mairie Gradignan Mairie Gradignan 23 avril 2023 14:00 Mairie Gradignan Gradignan

Gradignan Gironde