Bain de forêt avec Kea écothérapie Gradignan Gradignan, 21 octobre 2023, Gradignan.

Bain de forêt avec Kea écothérapie Samedi 21 octobre, 09h30 Gradignan Gratuit, sur inscription

Tous les bienfaits apportés à notre santé par la forêt sont aujourd’hui une pratique reconnue par la science qui porte le nom de sylvothérapie.

Être au contact de la nature favorise notre bien-être physique et psychologique.

C’est scientifiquement prouvé par de nombreuses études menées dans le monde entier : les bénéfices sont avérés et considérables.

Prenez trois heures de votre temps pour plonger au coeur de la nature

et vous ressourcer pleinement à travers l’éveil des 5 sens.

Tout public, sur inscription.

Gradignan 33170 Gradignan 33170 Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

