Visite « Gradignan à vélo » Dimanche 30 avril, 10h00 Gradignan Tarif : 12 € / adulte, 9 € / -18 ans, 6 € / -13 ans.

Prêt(e) pour une balade à vélo à travers Gradignan ? Enfourchez votre fidèle destrier et joignez-vous à Bruno, notre guide conférencier, pour une découverte du patrimoine local !

Vous traverserez le centre-ville récemment restauré et ferez votre premier arrêt au parc de Laurenzane, pour observer son château et sa somptueuse verrière.

Vous profiterez ensuite d’une balade le long de l’eau Bourde, où vous découvrirez le parc du Moulineau, le parc de Mandavit et le Prieuré de Cayac, halte incontournable des chemins de Compostelle.

Dernière étape (et pas des moindres) au superbe château de Tauzia et son parc à l’anglaise, qui vous accueillera dans le cadre de « Tauzia fête les plantes & les jardins ». Vous pourrez y découvrir une multitude de plantes, manger, échanger avec des artisans et même vous balader en calèche !

Infos pratiques

Ce parcours à vélo dure 2h.

Tarifs : 12 € adulte | 9 € moins de 18 ans | 6 € moins de 13 ans

Entrée gratuite à Tauzia

Le guide vous attendra à 10h place Roumégoux à Gradignan.

