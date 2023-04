Découverte du Vignoble de Marcillac en VTT électrique Gradels, 1 janvier 2023, Valady.

Balade à vélo dans le vignoble de la Carolie, suivi d’une visite de la cave et d’une dégustation, à Gradels..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

Gradels

Valady 12330 Aveyron Occitanie



Bike ride in the Carolie vineyard, followed by a visit to the cellar and a tasting, in Gradels.

Paseo en bicicleta por los viñedos de Carolie, seguido de una visita a la bodega y una cata de vinos en Gradels.

Fahrradtour durch die Weinberge von La Carolie mit anschließender Besichtigung des Weinkellers und Weinprobe, in Gradels.

Mise à jour le 2023-01-06 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC