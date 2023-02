GRACIE ABRAMS LE BATACLAN, 6 octobre 2023, PARIS.

GRACIE ABRAMS LE BATACLAN. Un spectacle à la date du 2023-10-06 à 19:00 (2023-10-06 au ). Tarif : 28.5 à 28.5 euros.

Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert GRACIE ABRAMSÀ seulement 23 ans, Gracie a déjà deux EP à son actif, mais « Good Riddance » marque un passage à l’âge adulte. Écrit au cours de l’été 2021, il fait suite à une période de tournées intensives (deux concerts en tête d’affiche, ainsi que la première partie d’Olivia Rodrigo de sa tournée américaine Sour) et à une thérapie profonde, au cours de laquelle elle a dû faire face à la rupture d’une relation de sept ans. Cherchant une nouvelle façon de travailler, Gracie a fait appel à Aaron Dessner de The National (Taylor Swift, Bon Iver, Sharon Van Etten), gagnant d’un Grammy Award.Dans cet album, Gracie Abrams a voulu faire abstraction du bruit et des jolies apparences. Elle se débat avec l’amour, la perte et le pouvoir de la guérison. « C’est, de loin, l’album pour lequel j’ai le plus envie de m’engager ». GRACIE ABRAMS GRACIE ABRAMS

LE BATACLAN PARIS 50, boulevard Voltaire Paris

