Gracia musique et sport stage pour enfants de 7 à 13 ans Maison Graciateguy Saint-Étienne-de-Baïgorry, dimanche 7 juillet 2024.

Gracia musique et sport stage pour enfants de 7 à 13 ans Maison Graciateguy Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

La maison Graciateguy accueille vos enfants pour des vacances ludiques et pédagogiques, permettant aux plus jeunes de s’épanouir pleinement. Tous peuvent apprécier la pratique vocale, instrumentale et l’expression corporelle au cœur des montagnes. Les enfants profiteront de ce stage de musique et sport pour se faire des amis et découvrir le plaisir de ce type de séjour où toutes les activités sont incluses, où tout est compris.

Sous la direction de Karine Sanson professeur de musique en collège et chef de chœur diplômée de l’éducation nationale, diplôme de fin d’étude de formation musicale et 1er prix médaille d’or de HARPE du conservatoire national de Bordeaux, les jeunes apprennent la technique vocale tout en développant les expressions orales et gestuelles propres à la pratique instrumentale et rythmique. Découverte du raid multisport et randonnée avec 2 éducateurs sportifs diplômés 285 285 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 17:00:00

fin : 2024-07-12 17:00:00

Maison Graciateguy 62 place de la mairie

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine graciateguy@gmail.com

