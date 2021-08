Graceful • [OHM] / Supersonic SUPERSONIC, 8 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 19h à 23h30

gratuit

Le Supersonic c’est le lieu incontournable du rock à Paris! Trois concerts gratuits tous les soirs, des nuits pop rock du jeudi au samedi…

GRACEFUL

De la folie à la contemplation, de la brutalité au lyrisme, Graceful livre un langage à la fois simple et complexe. Une identité artistique violente et douce qui questionne, joue sur l’ambiguïté, brouille les pistes, sans jamais perdre pied. Quand on fouille dans leurs discothèque on tombe sur des groupes tels que Radiohead, Queens Of The Stone Age, Mars Volta, Pink Floyd, At The Drive-In et bien d’autres. Autant d’artistes qui fusionnent les genres et leur ont donné le goût de creuser, toujours plus loin, la tête la première, les yeux fermés pour étouffer les réflexes.

– [OHM]

[OHM] pratique un Heavy-rock aux teintes Soul et Psyche, un Blues au son fuzzy, un cocktail détonnant qui prend toute sa dimension sur scène. Power trio puisant son inspiration dans la délicieuse musique des années 60 et 70, les trois nantais délivrent un groove et une puissance sonore qui ne serait pas sans rappeler les monstres Led Zeppelin & Grand Funk Railroad ou plus récemment All Them Witches, Alabama Shakes ou encore Dewolff.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



