Grabuge : Live Cyril Benhamou & Guests Marseille 5e Arrondissement, 17 février 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Grabuge : Live Cyril Benhamou & Guests Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-02-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-17 Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Cyril Benhamou(r) reprend Grabuge, et ne cesse d’affirmer une identité hors norme dans le paysage musical actuel.



Artiste incontournable, Cyril rassemble et fédère ici toute la scène la plus passionnante du moment.



Ce rendez-vous mensuel et unique, mélange les styles et les univers, sans aucune limite.

