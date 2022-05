Grabuge : Live Cyril Benhamou + Guests Makeda, 26 mai 2022, Marseille.

GRABUGE PAR CYRIL B Cyril Benhamou(r) reprend GRABUGE, et ne cesse d’affirmer une identité hors norme dans le paysage musical actuel. Artiste incontournable, Cyril rassemble et fédère ici toute la scène la plus passionnante du moment. Ce rendez-vous mensuel et unique, mélange les styles et les univers, sans aucune limite. photo : Fabien Genais INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille Prix Libre (conseillé 5€) + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE

