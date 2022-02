Grabuge : Live Cyril Benhamou & Guests Makeda, 26 mars 2022, Marseille.

GRABUGE PAR CYRIL B Cyril Benhamou(r) reprend GRABUGE, et ne cesse d’affirmer une identité hors norme dans le paysage musical actuel. Artiste incontournable, Cyril rassemble et fédère ici toute la scène la plus passionnante du moment. Ce rendez-vous mensuel et unique, mélange les styles et les univers, sans aucune limite. feat. Adam Derrez (bass) & Flo Sallen (dms) photo : Fabien Genais INFOS PRATIQUES: Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille Prix Libre + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE RÈGLES SANITAIRES • Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : – Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois – Un certificat de contre-indication à la vaccination. • Le port du masque est obligatoire.

Prix Libre + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T23:59:00