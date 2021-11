Grabuge : Live Cyril Benhamou + Guests Makeda, 8 décembre 2021, Marseille.

Grabuge : Live Cyril Benhamou + Guests

Makeda, le mercredi 8 décembre à 20:30

GRABUGE (live) Orchestré par Cyril Benhamou, GRABUGE, continue d’affirmer une identité hors norme dans le paysage musical actuel. Artiste incontournable, qui transmet son énergie débordante à chacune de ses apparitions, Cyril assemble, rassemble, convie et fédère ici toute la scène la plus passionnante du moment. Guests surprises … Ce rdv gratuit, mensuel et unique, mélange les styles et les univers, sans aucune limite. music : [https://soundcloud.com/cyrilbmusic/cyril-benhamou-selection](https://soundcloud.com/cyrilbmusic/cyril-benhamou-selection) fb page : [https://www.facebook.com/Cyril-B-Music-51273608315/](https://www.facebook.com/Cyril-B-Music-51273608315/) INFOS PRATIQUES Le Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Prix : Libre + adhésion à l’association Orizon Sud* /!\ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE /!\ RÈGLES SANITAIRES • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète. -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet). *Adhésion de 1€

Prix libre + adhésion

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2021-12-08T20:30:00 2021-12-08T23:59:00