Mérignac Médiathèque de Beutre Gironde, Mérignac Grabuge de Noël Médiathèque de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Grabuge de Noël Médiathèque de Beutre, 15 décembre 2021, Mérignac. Grabuge de Noël

Médiathèque de Beutre, le mercredi 15 décembre à 16:00

Trois histoires sur la thématique de Noël pour un moment convivial qui traverse espièglerie, poésie et humour proposé par la Compagnie du Si, à la Médiathèque de Beutre et du Burck : * Le mercredi 15 décembre à 16h à la Médiathèque de Beutre * Le mercredi 22 décembre à 16h à la Médiathèque du Burck Rendez-vous le mercredi 15 décembre à la Médiathèque de Beutre et le mercredi 22 décembre à la Médiathèque du Burck. La Compagnie du Si vous propose à la Médiathèque deux rendez-vous pour assister à trois histoires sur la thématique de Noël. Un rendez-vous sur inscription pour les petits bouts à partir de 3 ans. Médiathèque de Beutre 210 avenue de l’Argonne mérignac Mérignac Beutre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T16:00:00 2021-12-15T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Médiathèque de Beutre Adresse 210 avenue de l'Argonne mérignac Ville Mérignac lieuville Médiathèque de Beutre Mérignac