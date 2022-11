Grabuge Cyril Benhamou + Kohndo, 19 novembre 2022, .

Grabuge Cyril Benhamou + Kohndo



2022-11-19 – 2022-11-19

EUR 10 10 Les soirées GRABUGE sont de retour au Makeda avec un showcase de KOHNDo en début de soirée.



CYRIL B

Cyril Benhamou(r) reprend GRABUGE, et ne cesse d’affirmer une identité hors norme dans le paysage musical actuel.

Artiste incontournable, Cyril rassemble et fédère ici toute la scène la plus passionnante du moment.

Ce rendez-vous mensuel et unique, mélange les styles et les univers, sans aucune limite.



KONHDo (showcase)

« Plus haut que la Tour Eiffel » est l’histoire d’un voyage initiatique. Celui du jeune Manga qui quitte le Bénin pour rejoindre un frère qu’il n’a jamais connu dans une ville fantasmée : Paris. « Plus haut que la Tour Eiffel » est aussi le 5e album de KoHndo. Seulement serait-on tenté d’ajouter, tant cette figure tutélaire imprègne le rap français de son humanité depuis plus de 30 ans. Enfin, « Plus haut que la Tour Eiffel » est un disque coup-de-poing, une alerte, sur la condition des migrants. Une épopée homérique, intime et universelle à la fois, qui s’inspire de son histoire familiale. Co-écrits avec Laurent Colombani, les vingt titres de cet album tissent une trame narrative et racontent chaque étape du périple de Manga. Les chansons se colorent des sons, paysages et ambiances de chaque pays traversé. Pour KoHndo « Ces titres vivent indépendamment les uns des autres mais en fait, j’ai envie de quelque chose que l’on écouterait comme on écoute les Pink Floyd”.

Retrouvez les soirées Grabuge avec Cyril Benhamou aux commandes.

