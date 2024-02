GR71 Tour du Larzac Nant, lundi 1 avril 2024.

LE TOUR DU LARZAC MÉRIDIONAL. En suivant le célèbre GR71, mais pas que afin de dénicher des paysages hors du commun.

Le causse du Larzac, le plus étendu des Grands Causses mais aussi celui le plus au sud. Territoire des chevaliers des ordres Templiers puis Hospitaliers, marqué et connu pour sa lutte paysanne.

Sur 3, 4 jours ou plus, en plein coeur du Parc Naturel des Grands Causses (reconnu au patrimoine de l’Unesco comme « paysage de l’Agropastoralisme Méditéranéen « ), parcourons ces steppes calcaires à l’aspect rude mais qui recèles de véritables pépites. EUR.

