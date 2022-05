GPU PANIC (FESTIVAL RIO LOCO) Toulouse, 18 juin 2022, Toulouse.

GPU PANIC (FESTIVAL RIO LOCO) Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES Toulouse

2022-06-18 – 2022-06-18 Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES

Toulouse 31300

Si, comme dit Platon, « la nécessité est la mère de l’invention », avec GPU Panic, on peut dire que la contrainte et l’accident en sont le père. En effet, le DJ producteur portugais, Guilherme Tomé Ribeiro de son vrai nom, connu sous le pseudonyme UhAhUh, débute son side project GPU Panic sur un ordinateur défectueux. Des bugs lui créent des interruptions intempestives – pour les néophytes, le GPU est le processeur graphique, l’erreur « GPU Panic » un bug qui engendre un écran noir -. Dès lors, de cette contrainte naît le style du producteur multi-instrumentaliste, moitié du duo Salto. La mise sur orbite s’opère avec Sand Haze (2017), un premier EP prometteur. Une électro envoûtante, atmosphérique, définitivement exploratoire. Qui puise dans des textures pleines de reliefs, pour offrir des beats saccadés et des nappes de synthés mélodiques. La voix aérienne de Guilherme vient s’imprimer en arrière-fond, entre deux distorsions, soutenues par des accents lo-fi et rock psychédélique. Sélectionné en 2016 sur la Red Bull Music Academy aux côtés des reines des synthés modulaires Suzanne Ciani et Kaitlyn Aurelia Smith, le compositeur lisboète prend son envol.

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Nova Onda du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez GPU Panic et son électro en mode sans échec !

Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES Toulouse

dernière mise à jour : 2022-05-18 par