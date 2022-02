Goya rêvant Goya – Los disparates de Fuendetodos Cosmopolis, 8 mars 2022, Nantes.

Goya rêvant Goya – Los disparates de Fuendetodos

du mardi 8 mars au dimanche 20 mars à Cosmopolis

Nous fêtons le 275e anniversaire de la naissance du génie universel Francisco de Goya. Goya réalisa des gravures intitulées “Los disparates” dans lesquelles la nuit, la violence et le grotesque constituent une énigme. Cette série resta inachevée et “Los disparates de Fuendetodos” lui donnent une continuité avec des gravures d’artistes très reconnus. Le corpus de l’exposition en montre une sélection avec des noms aussi célèbres que Günter Grass, Arroyo, Guinovart, Valdés, Plensa, Canogar, Gordillo, Genovés ou John Berger, Eva Lootz, entre autres. On peut y voir le processus de Víctor Mira (croquis, planche et original) et y découvrir aussi des interviews, des livres d’artistes, des affiches et des catalogues d’expositions. La fin du parcours met en valeur le travail didactique de l’Atelier de gravure, avec des spécialistes comme Monir, et le Goya Street Art avec des artistes de graffitis comme Belin. **Sergio Muro, commissaire de l’exposition** **Le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes et l’Instituto Cervantes de París s’associent à la célébration en rendant possible cette exposition.**

Entrée libre. Pass vaccinal à présenter à l’accueil.

Exposition présentée dans le cadre du 31e Festival du cinéma espagnol

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



