“Goya chez Sergio Leone”. Projection du film “Il était une fois dans l’Ouest” (1968, VOSTF) suivie d’un débat. Palais des Beaux-Arts de Lille, 13 novembre 2021, Lille.

“Goya chez Sergio Leone”. Projection du film “Il était une fois dans l’Ouest” (1968, VOSTF) suivie d’un débat.

Palais des Beaux-Arts de Lille, le samedi 13 novembre à 19:30

Le spectre de Goya hante les films qui se livrent à la satire des pulsions humaines. Le caractère prophétique de son œuvre imprègne les réalisations où le fantastique embrasse l’horreur et tout particulièrement le cinéma de Sergio Leone et de Federico Fellini où, comme l’écrit le philosophe Michel Foucault, « la folie est devenue en l’homme la possibilité d’abolir et l’homme et le monde ». Fervent collectionneur et amateur d’art, visiteur inlassable du musée du Prado, Sergio Leone projette dans ses films sa lecture de Goya. Dans _Il était une fois dans l’Ouest (_1968), le personnage interprété par Charles Bronson veut venger la mort de son frère, pendu quelques années plus tôt par Frank (Henry Fonda). Le sort de ces deux hommes se solde lors d’un duel, entrecoupé du flashback de cette pendaison, inspirée des _Désastres de la guerre_. Projection du film _Il était une fois dans l’Ouest_ (États-Unis, 2h45, 1968, VOSTF) suivie d’un débat dans le cadre de l’exposition _Expérience Goya_ au Musée des Beaux-Arts de Lille du 15 octobre 2021 au 14 février 2022.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord



2021-11-13T19:30:00 2021-11-13T22:30:00