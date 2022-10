Govrache et Dendana enflamment le Festi’Val de Marne, 11 octobre 2022, .

Le mardi 11 octobre 2022

de 20h30 à 22h00

. payant 12/20€

Du 30 septembre au 22 octobre 2022, le Festi’Val de Marne fait son retour pour une 36e édition ! A l’affiche cette année : La Grande Sophie, Thomas Fersen, Cats on Trees, Florent Marchet, Ayo, Blønd and Blönd and Blónd, Govrache et Dendana… Ne manquez pas cette soirée du 11 octobre !

Govrache

Après son double album Des murmures et des cris, récompensé par le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Govrache revient avec un nouvel opus, Apagogie, et un nouveau spectacle, toujours accompagné de ses trois fidèles musiciens. La scène est un ring, l’écriture est une arme et le slam est son credo. Aussi percutant qu’habile, Govrache dessine avec une virtuosité indéniable les petits riens du quotidien et les grands méfaits de société. Il dresse le panorama sans complaisance d’un monde malade de ses addictions et contradictions mais où la poésie et la sincérité ont voix de cité. On ne peut rester indifférent à son talent.

Dendana

Nassim Dendane, alias DenDana, est auteur-compositeur-interprète, né en 1988 à Tlemcen-Algérie, dans une famille de musiciens. A 13 ans, il reprenait des morceaux anglo-saxons des années 70 et de la chanson française à la guitare folk. Puis il s’est intéressé à la musique sub-saharienne et ses instruments traditionnels. En 2011, il prend le nom de DenDana, qui signifie “musique” en dialecte algérien. Au seul rythme de sa guitare, il part à la conquête d’un public qui dépasse peu à peu la diaspora algérienne. Sur scène, sa personnalité solaire capte le public et ses valeurs d’ouverture sur le monde et d’abolition des frontières musicales en font, presque malgré lui, un artiste engagé.

Contact : https://www.festivaldemarne.org/evenement/govrache-dendana/ https://festivaldemarne.seetickets.com/event/govrache-dendana/espace-jean-vilar/2366757

